A che ora parte Elena Curtoni nel superG delle Olimpiadi? Programma preciso | startlist | tv | pettorale

Il sesto titolo dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 verrà messo in palio domani, venerdì 11 febbraio: alle 04.00 ora italiana si disputerà il super-G femminile ed Elena Curtoni proverà a centrare quello che sarebbe uno storico successo. Lo farà indossando il pettorale 13: dato che le prime 20 atlete partiranno ogni 2'15", ma dopo la numero 10 ci sarà un break TV di 4?, l'azzurra prenderà il via, al netto di eventuali interruzioni, alle ore 04.28:45 italiane. Il super-G femminile dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà trasmesso in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play.

