A che ora parte Dorothea Wierer nella sprint delle Olimpiadi? Programma preciso | startlist | tv | pettorale

Dopo tre giornate di pausa, domani la squadra italiana di biathlon femminile torna protagonista sulle nevi di Zhangjakou per la sprint 7,5 km ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Appuntamento fissato venerdì 11 febbraio alle ore 10 italiane per l'inizio del secondo evento individuale con in palio le medaglie per il gentil sesso, dopo la 15 km vinta a sorpresa dalla tedesca Denise Herrmann. La selezione azzurra va a caccia di una difficile medaglia nella sprint e, più realisticamente, di un ottimo risultato in vista della gara a inseguimento prevista domenica 13 febbraio. Dorothea Wierer deve superarsi in questo format per conquistare il primo podio individuale della carriera ai Giochi, ma nel biathlon le variabili sono molteplici e possono anche modificare i valori in campo.

