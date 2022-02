Uomini e Donne anticipazioni 9 febbraio: torna il trono classico, chi avranno portato in esterna i tronisti? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anche per il 2022, la produzione di Uomini e Donne ha confermato l’impostazione di messa in onda, che mescola insieme le vicende del trono classico con quelle del trono over. Così, nella stessa puntata, i telespettatori possono seguire le vicende di Gemma Galgani e colleghi, ma anche le esterne di tronisti e corteggiatori. Matteo Ranieri e Luca Salatino sono stati scelti per essere i tronisti della nuova stagione del programma televisivo. Entrambi, sono delle vecchie conoscenze del dating show, avendo rivestito, in precedenza, il ruolo di corteggiatori. Nelle ultime puntate, Matteo Ranieri e Luca Salatino hanno affrontato delle difficoltà con le rispettive corteggiatrici. A Uomini e Donne, secondo le ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anche per il 2022, la produzione diha confermato l’impostazione di messa in onda, che mescola insieme le vicende delcon quelle delover. Così, nella stessa puntata, i telespettatori possono seguire le vicende di Gemma Galgani e colleghi, ma anche le esterne die corteggiatori. Matteo Ranieri e Luca Salatino sono stati scelti per essere idella nuova stagione del programma televisivo. Entrambi, sono delle vecchie conoscenze del dating show, avendo rivestito, in precedenza, il ruolo di corteggiatori. Nelle ultime puntate, Matteo Ranieri e Luca Salatino hanno affrontato delle difficoltà con le rispettive corteggiatrici. A, secondo le ...

- CorriereCitta : Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 9 febbraio 2022: Matteo Ranieri tra Denise e Federica -