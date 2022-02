Ultime Notizie Roma del 09-02-2022 ore 13:10 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non c’è alcun automatismo che possa definire Da ora la decadenza del obbligo dell’uso delle mascherine al chiuso a partire dal primo aprile ovvero successivamente all’eventuale fine dello stato di Tutto dipenderà dall’andamento del quadro epidemiologico lo si apprende da fonti qualificate di governo che ipotizzano l’utilizzo di dispositivi di protezione anche dopo il 31 marzo al 26 dicembre 2021 Sono state inserite complessivamente nella rete nazionale di farmacovigilanza 117920 segnalazioni di sospette evento avverso successive alla vaccinazione anti covid su un totale di 108 milioni 530987 dosi di vaccino indipendentemente dal tipo di vaccino della dose 83,7% delle segnalazioni inserite riferita eventi non gravieventi avversi gravi lo evidenzia il rapporto annuale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non c’è alcun automatismo che possa definire Da ora la decadenza del obbligo dell’uso delle mascherine al chiuso a partire dal primo aprile ovvero successivamente all’eventuale fine dello stato di Tutto dipenderà dall’andamento del quadro epidemiologico lo si apprende da fonti qualificate di governo che ipotizzano l’utilizzo di dispositivi di protezione anche dopo il 31 marzo al 26 dicembre 2021 Sono state inserite complessivamente nella rete nazionale di farmacovigilanza 117920 segnalazioni di sospette evento avverso successive alla vaccinazione anti covid su un totale di 108 milioni 530987 dosi di vaccino indipendentemente dal tipo di vaccino della dose 83,7% delle segnalazioni inserite riferita eventi non gravieventi avversi gravi lo evidenzia il rapporto annuale ...

