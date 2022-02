Ucraina, la guerra dimenticata del Donbass: violazioni della tregua quintuplicate in un anno. È da qui che può divampare il conflitto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cinque violazioni del cessate il fuoco nella sola giornata di lunedì e una quotidiana recrudescenza che spaventa. Mentre le diplomazie tentano di evitare un’escalation nella crisi russo-Ucraina, la guerra in realtà miete vittime già da 8 anni. È quella che si combatte ogni giorno nella regione sud-orientale del Donbass, nell’indifferenza della comunità internazionale. Uno scontro fratricida nel cuore dell’Europa, a poco più di due ore di volo dalle principali capitali del continente, che ha causato 14mila morti e che non sembra destinato ad attenuarsi. I dati dell’Osce, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, sono preoccupanti: nell’ultimo mese del 2021 gli attacchi si sono quintuplicati rispetto a dicembre 2020. Non solo: se nel primo trimestre dell’anno scorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cinquedel cessate il fuoco nella sola giornata di lunedì e una quotidiana recrudescenza che spaventa. Mentre le diplomazie tentano di evitare un’escalation nella crisi russo-, lain realtà miete vittime già da 8 anni. È quella che si combatte ogni giorno nella regione sud-orientale del, nell’indifferenzacomunità internazionale. Uno scontro fratricida nel cuore dell’Europa, a poco più di due ore di volo dalle principali capitali del continente, che ha causato 14mila morti e che non sembra destinato ad attenuarsi. I dati dell’Osce, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, sono preoccupanti: nell’ultimo mese del 2021 gli attacchi si sono quintuplicati rispetto a dicembre 2020. Non solo: se nel primo trimestre dell’scorso ...

