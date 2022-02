Advertising

GoalItalia : Conte chiama Eriksen al Tottenham ?? 'All'Inter abbiamo vinto il campionato, mi piacerebbe riaverlo' ?? - FBiasin : #Kulusevski “ieri” <Ho detto no all’#Inter perché avevo dei dubbi tattici su #Conte>. #Kulusevski oggi <Sì al… - Mediagol : Tottenham, Conte: “Ritorno di Eriksen? Christian nella storia. Insieme all’Inter…” - LorenzoPuliga : RT @GoalItalia: Conte chiama Eriksen al Tottenham ?? 'All'Inter abbiamo vinto il campionato, mi piacerebbe riaverlo' ?? - Mercato_SerieA : La Tercera: 'Conte vuole Vidal al Tottenham' -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Conte

Antoniovorrebbe ritrovare Christian Eriksen . L'ex tecnico dell' Inter ha parlato in conferenza stampa di un possibile ritorno del calciatore danese al. Le sue parole hanno destato scalpore ...Commenta per primo Antonio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di riportare agli Spurs il centrocampista ex - Inter, Christian Eriksen . Ecco le sue parole.L'ex allenatore dell'Inter Antonio Conte è tornato a parlare di Eriksen e di un ipotetico ritorno al Tottenham del centrocampista danese. Come riportato dal "The Mirror", l'attuale tecnico degli Spurs ...L’ex Inter che piace ad Antonio Conte per il futuro del Tottenham. L’ex tecnico di Inter e Juve è certamente contento per la ripresa di risultati e condizione fisica della squadra allenata ormai da ...