Toscana | Statuto | Stella Fi | ' Cambio di maggioranza in Regione? Esce Iv | entra M5s'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Firenze, 9 feb. - (Adnkronos) - "Con la votazione in aula sulla proposta di Legge statutaria regionale, si è verificato un evento degno di attenzione: c'è stato forse unnelladi centrosinistra che sostiene la Giunta Giani, con Italia Viva chee il Movimento 5 Stelle che? I due consiglieri renziani hanno votato no, mentre le due consigliere grilline in prima lettura hanno votato contro, e adesso si sono espresse a favore, pur criticando la riforma statutaria. Da cosa deriva questo cambiamento, visto che non ci sono state modifiche in corso d'opera?". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della, Marco, in seguito al voto sulle "Modifiche e integrazioni alloin materia di Sottosegretario alla ...