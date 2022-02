The Mandalorian, ecco quando dovrebbe uscire la terza stagione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo le anticipazioni sui nuovi episodi di The Book of Boba Fett, ecco che arrivano altre news sorprendenti legate all’universo di Star Wars. Difatti, l’immaginario spaziale di George Lucas è in continua evoluzione e non smette mai di regalare delle vere e proprio perle ai fan più affezionati del franchise. L’ultima di queste potrebbe essere la stagione numero 3 di The Mandalorian, la serie televisiva creata da Jon Favreau e prodotta dalla Lucasfilm. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da TVLine, infatti, le puntate della terza parte del primo drama live-action di Guerre Stellari potrebbero arrivare su Disney+ già a dicembre. Le riprese di The Mandalorian 3 sono già terminate e il set è pura avanguardia Ambientata cinque anni dopo le vicende della pellicola Il ritorno dello Jedi e ben 25 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo le anticipazioni sui nuovi episodi di The Book of Boba Fett,che arrivano altre news sorprendenti legate all’universo di Star Wars. Difatti, l’immaginario spaziale di George Lucas è in continua evoluzione e non smette mai di regalare delle vere e proprio perle ai fan più affezionati del franchise. L’ultima di queste potrebbe essere lanumero 3 di The, la serie televisiva creata da Jon Favreau e prodotta dalla Lucasfilm. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da TVLine, infatti, le puntate dellaparte del primo drama live-action di Guerre Stellari potrebbero arrivare su Disney+ già a dicembre. Le riprese di The3 sono già terminate e il set è pura avanguardia Ambientata cinque anni dopo le vicende della pellicola Il ritorno dello Jedi e ben 25 ...

