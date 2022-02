Tangenziale sud di Bari, finesettimana di chiusure notturne da venerdì per lavori a viadotto Autostrade (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia ha avviato, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, su tutta la rete in gestione, come condiviso con le istituzioni territoriali, sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari) sono stati programmati interventi di manutenzione del viadotto “Santa Caterina”, situato al km 676+686. Il piano di interventi è stato definito sulla base degli esiti di analisi approfondite condotte sull’opera secondo i nuovi standard previsti dalla normativa e prevede attività anche di carattere strutturale, al fine di allungarne la durabilità. Per consentire l’operatività del cantiere, in sede prefettizia è stato ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Nell’ambito del piano di ammodernamento cheper l’Italia ha avviato, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, su tutta la rete in gestione, come condiviso con le istituzioni territoriali, sulla D94 Complanare sud di(allacciamento A14 Bologna-Taranto/di) sono stati programmati interventi di manutenzione del“Santa Caterina”, situato al km 676+686. Il piano di interventi è stato definito sulla base degli esiti di analisi approfondite condotte sull’opera secondo i nuovi standard previsti dalla normativa e prevede attività anche di carattere strutturale, al fine di allungarne la durabilità. Per consentire l’operatività del cantiere, in sede prefettizia è stato ...

