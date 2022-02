Taleggi Dop e formaggi biologici di Arrigoni Battista al Salon du Fromage di Parigi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Pagazzano.parteciperà alla prossima edizione delduet des Produits Laitiers, che si terrà adal 27 febbraio al 3 marzo e alla quale sono attesi oltre 8.500 visitatori provenienti da 56 Paesi. In questa 17ª edizione un focus specifico sarà dedicato proprio all’Italia, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti di qualità del nostro Paese, ampliando la platea di estimatori sul mercato francese e internazionale. La Francia, d’altra parte, è il primo mercato di destinazione dei prodotti lattiero caseari italiani e il Gorgonzola DOP è uno dei trepiù venduti in questo Paese, insieme alla mozzarella e al Parmigiano Reggiano, stando a un’indagine del 2019 deldu. Per...