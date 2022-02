Sofia Goggia, amare considerazioni: “Stare bene è ancora un miraggio…” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stare bene ancora è un miraggio. amare considerazioni quelle di Sofia Goggia che, dopo essersi infortunata, potrebbe alzare bandiera bianca nelle Olimpiadi invernali 2022 in corso di svolgimento a Pechino. La campionessa italiana non ha ancora ufficializzato se ci sarà nella discesa e nel SuperG olimpico, ma le sensazioni, sentendo le sue parole, non sono positivissime. Le parole di Sofia Goggia Ecco cosa ha detto l’atleta azzurra ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport. Nelle parole della sciatrice c’è tanta amarezza per le sue condizioni attuali di salute: “Ho pianto tutta la mattina. Il carico emotivo è enorme, allucinante. Meno male che almeno un oro ce l’ho a casa. Pensa se ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022)è un miraggio.quelle diche, dopo essersi infortunata, potrebbe alzare bandiera bianca nelle Olimpiadi invernali 2022 in corso di svolgimento a Pechino. La campionessa italiana non haufficializzato se ci sarà nella discesa e nel SuperG olimpico, ma le sensazioni, sentendo le sue parole, non sono positivissime. Le parole diEcco cosa ha detto l’atleta azzurra ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport. Nelle parole della sciatrice c’è tantazza per le sue condizioni attuali di salute: “Ho pianto tutta la mattina. Il carico emotivo è enorme, allucinante. Meno male che almeno un oro ce l’ho a casa. Pensa se ...

