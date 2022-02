**Scuola-Lavoro: Redolfi (Unione studenti), 'lo Stato deve chiedere scusa, non è credibile'** (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Se occupiamo ci sospendono, se scendiamo in piazza ci manganellano, se parliamo non ci ascoltano. Lo Stato deve chiedere scusa agli studenti e a se stesso. Perché le istituzioni hanno perso credibilità. Noi non ci stiamo alle lacrime da coccodrillo ed alla normalità a cui ci vogliono condurre". Lo dice all'Adnkronos Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell'Unione degli studenti che commentando l'intervento in Senato della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese afferma: "Definire alleggerimento la spaccatura di una testa o di un bacino penso che denunci un problema sull'uso della forza". "studenti a volto coperto? I video parlano chiaro - prosegue Redolfi - Si vede chiaramente che tutte le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Se occupiamo ci sospendono, se scendiamo in piazza ci manganellano, se parliamo non ci ascoltano. Loaglie a se stesso. Perché le istituzioni hanno perso credibilità. Noi non ci stiamo alle lacrime da coccodrillo ed alla normalità a cui ci vogliono condurre". Lo dice all'Adnkronos Luca, coordinatore nazionale dell'degliche commentando l'intervento in Senato della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese afferma: "Definire alleggerimento la spaccatura di una testa o di un bacino penso che denunci un problema sull'uso della forza". "a volto coperto? I video parlano chiaro - prosegue- Si vede chiaramente che tutte le ...

