Salutari (Gemelli): “Oggi diagnosi cancro ovaio non più sentenza senza appello” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Fino a dieci anni fa una diagnosi di carcinoma ovarico era una sentenza senza appello. Alle pazienti davo solo brutte notizie, dicevo che si trattava di una malattia incurabile per la quale non c’erano speranze e che l’unica terapia a disposizione era la chemioterapia. Fortunatamente, negli ultimi anni abbiamo avuto una rivoluzione del paradigma terapeutico di questo tumore”. Così Vanda Salutari, dell’Uoc Ginecologia oncologica, Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs Roma, intervenendo alla conferenza stampa presentazione di Vik tumore ovarico, il primo assistente virtuale per le donne affette da carcinoma ovarico sviluppato dall’azienda francese Wefight in collaborazione con Gsk e Acto onlus. “Da circa dieci anni – ricorda l’oncologa – abbiamo a disposizione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Fino a dieci anni fa unadi carcinoma ovarico era una. Alle pazienti davo solo brutte notizie, dicevo che si trattava di una malattia incurabile per la quale non c’erano speranze e che l’unica terapia a disposizione era la chemioterapia. Fortunatamente, negli ultimi anni abbiamo avuto una rivoluzione del paradigma terapeutico di questo tumore”. Così Vanda, dell’Uoc Ginecologia oncologica, Fondazione Policlinico AgostinoIrccs Roma, intervenendo alla conferenza stampa presentazione di Vik tumore ovarico, il primo assistente virtuale per le donne affette da carcinoma ovarico sviluppato dall’azienda francese Wefight in collaborazione con Gsk e Acto onlus. “Da circa dieci anni – ricorda l’oncologa – abbiamo a disposizione ...

Advertising

lifestyleblogit : Salutari (Gemelli): 'Oggi diagnosi cancro ovaio non più sentenza senza appello' - - telodogratis : Salutari (Gemelli): “Oggi diagnosi cancro ovaio non più sentenza senza appello” - sulsitodisimone : Salutari (Gemelli): 'Oggi diagnosi cancro ovaio non più sentenza senza appello' - italiaserait : Salutari (Gemelli): “Oggi diagnosi cancro ovaio non più sentenza senza appello” - TV7Benevento : Salutari (Gemelli): 'Oggi diagnosi cancro ovaio non più sentenza senza appello' - -