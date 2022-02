Pomezia, auto centra in pieno un monopattino, poi fugge via: si cercano testimoni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si cercano testimoni per un incidente avvenuto a Pomezia venerdì scorso, 4 febbraio 2022. Il sinistro si è verificato in Piazza San Benedetto da Norcia alle 12.04 circa: un ragazzo, mentre si trovava alla guida di un monopattino, è stato investito da un’auto (simil Citröen C3 color rosso scuro) che si è poi dileguata non fermandosi a prestare soccorso. Il giovane, a seguito del violento impatto con l’asfalto, è rimasto ferito, procurandosi in particolare una frattura del polso. Chiunque avesse visto l’evento è pregato di mettersi in contatto con il numero 329/1744845 (Dario). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Siper un incidente avvenuto avenerdì scorso, 4 febbraio 2022. Il sinistro si è verificato in Piazza San Benedetto da Norcia alle 12.04 circa: un ragazzo, mentre si trovava alla guida di un, è stato investito da un’(simil Citröen C3 color rosso scuro) che si è poi dileguata non fermandosi a prestare soccorso. Il giovane, a seguito del violento impatto con l’asfalto, è rimasto ferito, procurandosi in particolare una frattura del polso. Chiunque avesse visto l’evento è pregato di mettersi in contatto con il numero 329/1744845 (Dario). su Il Corriere della Città.

