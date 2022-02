Pechino 2022 | Michela Moioli domina le qualificazioni di snowboardcross

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)ledialle Olimpiadi di. La bergamasca ha chiuso la run 1 in 1:22.19 conquistando la prima posizione che gli permetterà di essere testa di serie numero uno agli ottavi di finale. Secondo posto per la britannica Charlotte Bankes in 1:22.72, mentre sull’ultimo gradino del podio provvisorio si è piazzata la canadese Meryeta Odine in 1:23.01. Anche a Caterina Carpano è bastata una sola run, chiusa in undicesima posizione con il tempo di 1:24.87. Più indietro le altre due azzurre, con Francesca Gallina 12esima in 1:25.27 e Sofia Belingheri 29esima in 1:27.81. Agli ottavisfiderà la numero 16, la statunitense Meghan Tierney, mentre Caterina Carpano sarà con la ...