Pechino 2022 | combinata nordica maschile oggi in tv | orario e diretta streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv della combinata nordica ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Inizia ufficialmente il programma della combinata nordica alle Olimpiadi cinesi. Appuntamento questa mattina, alle ore 9 italiane e alle ore 12 al Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center di Zhangjiakou, con la prima gara in programma, ovvero la gundersen individuale con salto da trampolino normale seguito da 10km di sci di fondo. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL REGOLAMENTO IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI 9 FEBBRAIO La diretta tv – La gara verrà trasmessa su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. SportFace.

