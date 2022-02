Omicidio Cerciello, chat su bendaggio Hjorth: “Procedimenti disciplinari per militari” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”L’Arma dei Carabinieri ha appena appreso che, nell’ambito del processo a carico del maresciallo capo Fabio Manganaro, per la vicenda del bendaggio di Gabriele Natale Hjorth, sono stati depositati atti di un consulente esterno della Procura relativi a contenuti di alcune chat intercorse tra militari dai toni offensivi ed esecrabili. Non appena gli atti con i nominativi dei militari coinvolti saranno resi disponibili, l’Arma avvierà con immediatezza i conseguenti Procedimenti disciplinari per l’adozione di provvedimenti di assoluto rigore”. Lo sottolinea in una nota il comando generale dell’Arma dei carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”L’Arma dei Carabinieri ha appena appreso che, nell’ambito del processo a carico del maresciallo capo Fabio Manganaro, per la vicenda deldi Gabriele Natale, sono stati depositati atti di un consulente esterno della Procura relativi a contenuti di alcuneintercorse tradai toni offensivi ed esecrabili. Non appena gli atti con i nominativi deicoinvolti saranno resi disponibili, l’Arma avvierà con immediatezza i conseguentiper l’adozione di provvedimenti di assoluto rigore”. Lo sottolinea in una nota il comando generale dell’Arma dei carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

