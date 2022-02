Minnesota | 22enne afroamericano ucciso dalla polizia | la protesta degli studenti

Advertising

Nuovo caso George Floyd. Gli studenti di Saint Paul, Minnesota, escono dalle classi e marciano verso la residenza del governatore per protestare contro l'uccisione di un afroamericano, Amir Locke, da parte della polizia di Minneapolis. 9 febbraio ...... oltre mille persone sono scesa in piazza nella città del Minnesota per protestare contro l'... Tre colpi al torace e al polso non hanno lasciato scampo al 22enne. Le immagini girate dalla bodycam e ...