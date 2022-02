Meglio Wallapop o Vinted?

Leggi su mammashoponline

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Negli ultimi mesi ti sarà capitato spesso di vedere in tv le pubblicità di applicazioni che permettono di vendere oggetti o vestiti che non utilizziamo più. Fino a qualche anno fa le piattaforme più utilizzate erano Subito.it ed Ebay. Ma ora ne stanno nascendo anche altri. Quello di cui andiamo a parlare oggi sono: qual’è la migliore app tra le due? Ecco qualche opinione sulla base della mia personale esperienza. LEGGI ANCHE: Come vendere su Subito.it? Cosa cambia trasono entrambe due app che si possono scaricare facilmente nel proprio smartphone e che permettono di mettere in vendita degli oggetti che abbiamo a casa e che non usiamo più. Il sistema è molto semplice. Ti basta fotografare l’oggetto in questione, ...