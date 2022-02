Luca Attanasio | due funzionari Onu accusati di omicidio colposo | «Organizzarono male la missione in Nord Kivu»

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Né un giubbotto antiproiettile, né un mezzo blindato e neppure l’avvertimento alle autorità locali. Così duedellaalimentare dell’Onu avrebbero preparato il viaggio dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo,e del carabiniere che lo scortava, Vittorio Iacovacci, esponendoli a rischi inutili e al tragico finale. Per questo i duerischiano ora di finire a processo perproprio per la morte die Iacovacci, avvenuta il 22 febbraio 2021. Come ha fatto sapere la procura di Roma, infatti, l’inchiesta che li riguarda è stata conclusa e gli elementi raccolti dai Carabinieri sono stati ritenuti sufficienti a contestare l’...

... vice direttore nazionale del Pam Congo C'è una nuova svolta nell'inchiesta che riguarda l'omicidio di, Vittorio Iacovacci e Muastapha Milambo lo scorso 22 febbraio in Congo. A un ...Non solo i due presunti killer, ma anche due dipendenti del Programma alimentare mondiale dell'Onu rischiano di finire sotto processo per la morte dell' ambasciatore italianoe del carabiniere Vittorio Iacovacci avvenuta il 22 febbraio dell'anno scorso in Congo . Secondo la procura di Roma, che ha chiuso le indagini, i due organizzatori della missione ...Roma, 9 febbraio 2022 - Non solo i due presunti killer, ma anche due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam) dell'Onu rischiano di finire sotto processo per la morte dell' ambasciatore ital ...Dopo Mansour Rwagaza, il dirigente locale del Pam (Programma alimentare mondiale), responsabile della sicurezza dell’area e della missione viene iscritto tra gli indagati anche Rocco Leone, vice diret ...