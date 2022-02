L’infermiera che sbagliando strada salva la vita di un ragazzo ferito in un incidente (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È stata una casualità a portare Isabella Zermani Anguissola, un’infermiera in viaggio per Ancona, proprio lì dove serviva, sul luogo di un incidente. La donna viaggiava con madre e figli sull’autostrada A1, aveva sbagliato svincolo, e si è trovata di fronte alla scena di un disastro: all’altezza di Ponte Ronca (Modena) un tir fuori strada, un furgoncino quasi interamente distrutto. Giuseppe Riccardo, 30enne di Carpi, è ferito: ha riportato una frattura alle costole e un trauma cranico. Per fortuna Zermani Anguissola è una professionista e grazie alla sua esperienza al Pronto Soccorso di Piacenza sa cosa fare: corre verso il furgoncino, gli sorregge la testa e cerca di parlargli: “Non potevo correre il rischio che si muovesse, che si accasciasse in macchina, sarebbe stato troppo pericoloso. A tratti era cosciente. Aveva ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È stata una casualità a portare Isabella Zermani Anguissola, un’infermiera in viaggio per Ancona, proprio lì dove serviva, sul luogo di un. La donna viaggiava con madre e figli sull’autoA1, aveva sbagliato svincolo, e si è trovata di fronte alla scena di un disastro: all’altezza di Ponte Ronca (Modena) un tir fuori, un furgoncino quasi interamente distrutto. Giuseppe Riccardo, 30enne di Carpi, è: ha riportato una frattura alle costole e un trauma cranico. Per fortuna Zermani Anguissola è una professionista e grazie alla sua esperienza al Pronto Soccorso di Piacenza sa cosa fare: corre verso il furgoncino, gli sorregge la testa e cerca di parlargli: “Non potevo correre il rischio che si muovesse, che si accasciasse in macchina, sarebbe stato troppo pericoloso. A tratti era cosciente. Aveva ...

