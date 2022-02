L’immunologo Fauci | “A breve le restrizioni faranno parte del passato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anthonyamericano e consigliere del presidente Biden, ha parlato al Financial Times della situazione pandemica, mostrandosi ottimista sull’andamento del Coronavirus. Lo scienziato ha fatto capire che presto saranno le singole autorità sanitarie locali ad occuparsi del virus anziché le amministrazioni. Le parole diPresto lesaranno una cosa del. Le persone decideranno da sole come comportarsi con il virus. La situazione è in equilibrio, il governo federale degli Stati Uniti non avrà la necessità di tenere sotto controllo i livelli del contagio. Ci stiamo avvicinando ad un momento in cui avremo abbastanza vaccinati e persone abbastanza protette dopo aver preso il Covid.è intervenuto anche sulla questione richiamo dei ...