Le Iene | rivoluzione al timone | svelati i due nuovi conduttori

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questa sera ritornano Lesu Italia 1 trae inviati d’eccezione. Scopriamo tutte le novità dello show. Finalmente Mediaset ha annunciato la ripartenza dello show più amato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Belen Rodriguez conduce Le Iene con Teo Mammucari una rivoluzione o un passo indietro? - #Belen #Rodriguez… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene rivoluzione

... ma questo basterà? Mediaset annunciando Belen Rodriguez e Teo Mammucari a Leha parlato dicambiando anche l'impostazione del programma. Nel comunicato ufficiale si legge: Al ...Da tempo era noto di come Lefossero pronte ad una grandein termini di conduttori. La trasmissione creata da Davide Parenti era infatti arrivata sul punto di dare una bella rinfrescata al suo cast di ...Questa sera ritornano Le Iene su Italia 1 tra nuovi conduttori e inviati d’eccezione. Scopriamo tutte le novità dello show. Finalmente Mediaset ha annunciato la ripartenza dello show più amato di ...Il Ferilli gate continua a far parlare: l’attrice romana ha confessato cosa è successo realmente a Sanremo: le parole. Sabato, 5 febbraio è andata in onda la puntata finale del Festival di Sanremo, l’ ...