La Pupa e il Secchione: È Ufficiale! Ecco Quando Torna! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Barbara D’Urso debutterà con La Pupa e il Secchione Show dal prossimo 15 marzo su Italia 1. Lo ha ufficializzato proprio Mediaset con un comunicato ufficiale diffuso poche ore fa sui social. Tante le novità di questa nuova edizione, che sembra essere creata su misura proprio per la nostra Carmelita. Ecco tutte le novità su La Pupa e il Secchione! La Pupa e il Secchione Show: tutte le novità Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata finalmente l’ufficialità. La Pupa e Il Secchione tornerà in onda su Italia 1 a partire da metà marzo con la nostra Barbarella D’Urso. Lo ha annunciato proprio Mediaset con uno stringato comunicato apparso sui social solo poche ore fa. Quindi, la nostra Carmelita tornerà a guidare un programma in prima serata, ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Barbara D’Urso debutterà con Lae ilShow dal prossimo 15 marzo su Italia 1. Lo ha ufficializzato proprio Mediaset con un comunicato ufficiale diffuso poche ore fa sui social. Tante le novità di questa nuova edizione, che sembra essere creata su misura proprio per la nostra Carmelita.tutte le novità su Lae il! Lae ilShow: tutte le novità Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata finalmente l’ufficialità. Lae Iltornerà in onda su Italia 1 a partire da metà marzo con la nostra Barbarella D’Urso. Lo ha annunciato proprio Mediaset con uno stringato comunicato apparso sui social solo poche ore fa. Quindi, la nostra Carmelita tornerà a guidare un programma in prima serata, ...

Advertising

latiziabionda : Buona tecnica quella della promo de 'La pupa e il secchione' per farmi quasi stare simpatica la D'Urso - Gianni_gian13 : RT @Liberamenteses3: L’entrata di Alex Soleil non andrà in finale Segna la fine del suo percorso Visto che anche il 15 marzo inizia la pu… - AndreaAAmato : La D’Urso si riprende la prima serata. E “Libero” le dedica un poema @carmelitadurso @QuiMediaset_it - filadelfo72 : La Pupa e il Secchione Show 2022 in Tv e streaming su Italia 1, ecco quando andrà in onda - tvzoomitalia : La D’Urso si riprende la prima serata. E “Libero” le dedica un poema @carmelitadurso @QuiMediaset_it -