Israele ha attaccato una base missilistica in Siria (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nella notte tra martedì e mercoledì l'esercito israeliano ha detto di aver attaccato una base missilistica in Siria, vicino alla capitale Damasco. L'attacco, secondo quanto detto da Israele, sarebbe stato deciso in risposta al precedente lancio di un missile anti-aereo

Ultime Notizie dalla rete : Israele attaccato Isis, l'operazione che ha ucciso il capo al - Qurayshi in Siria ... dopo che nei giorni scorsi i miliziani hanno attaccato una prigione nella città di Hasaka per ... che chiedeva di compiere attacchi sia contro Israele sia contro i paesi arabi membri della coalizione ...

Colonie che crescono, detenuti palestinesi lasciati morire: la Palestina sotto occupazione Così cresce il "battaglione della morte" che degrada moralmente l'orgoglio d'Israele: l'Idf, le ... vestito con un pigiama da ospedale e un catetere per l'urina attaccato al suo corpo. Abu Jariban morì ...

Israele ha attaccato una base missilistica in Siria Il Post Blitz di Israele in Cisgiordania: uccisi 3 palestinesi TEL AVIV. – L’uccisione di 3 miliziani palestinesi a Nablus in un blitz delle forze speciali israeliane ha immediatamente rialzato la tensione in Cisgiordania. I tre – un qu ...

Israele: tv, polizia usò spyware durante indagini Netanyahu Una ipotesi è che fra i telefoni attaccati possa esserci quello di un funzionario che sta per deporre al processo di Netanyahu. Sul web i suoi sostenitori chiedono che si faccia luce sul sospetto che ...

