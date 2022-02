Il Green pass rafforzato obbligatorio per gli over 50 anche per accedere alla Camera ed al Senato. Il via dal 15 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se è vero che ‘la legge è uguale per tutti’ (o almeno così si dice), dunque anche per i nostri ‘simpatici’ amici parlamentari sarà valido quanto stabilito per tutti noi, ‘comuni mortali’. Oggi infatti il Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, ha dato parere positivo all’obbligo del Green pass rafforzato per gli over 50, anche per l’accesso a Montecitorio. Così, come previsto dalla normativa generale, dal prossimo 15 febbraio e fino al 15 giugno, scatterà l’obbligo che, ovviamente, riguarderà sia l’accesso alla Camera, che al Senato… Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se è vero che ‘la legge è uguale per tutti’ (o almeno così si dice), dunqueper i nostri ‘simpatici’ amici parlamentari sarà valido quanto stabilito per tutti noi, ‘comuni mortali’. Oggi infatti il Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, ha dato parere positivo all’obbligo delper gli50,per l’accesso a Montecitorio. Così, come previsto dnormativa generale, dal prossimo 15e fino al 15 giugno, scatterà l’obbligo che, ovviamente, riguarderà sia l’accesso, che al… Max L'articolo proviene da Italia Sera.

