Gli attacchi contro gli Emirati arrivano anche dall’Iraq (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un’esplosione attribuita a una bombola di gas difettosa in un edificio nella capitale degli Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi ha sollevato molto allarme mercoledì, con l’ambasciata degli Stati Uniti che inizialmente ha detto di sospettare un possibile attacco missilistico dato che nelle ultime settimane il territorio Emiratino è stato più volte bersagliato dal movimento yemenita Houthi. attacchi sostanzialmente controllati, aspetto che Abu Dhabi ci tiene a sottolineare per non trasmettere all’esterno un’immagine di scarsa sicurezza: gli Emirati sono un hub regionale per gli affari e il turismo e il regno vuole far sapere che sono comunque una destinazione sicura. Nonostante una certa ansia tra i residenti legata alla ormai chiare decisione del gruppo yemenita di ampliare le azioni esterne, riflesso di un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un’esplosione attribuita a una bombola di gas difettosa in un edificio nella capitale degliArabi Uniti Abu Dhabi ha sollevato molto allarme mercoledì, con l’ambasciata degli Stati Uniti che inizialmente ha detto di sospettare un possibile attacco missilistico dato che nelle ultime settimane il territoriono è stato più volte bersagliato dal movimento yemenita Houthi.sostanzialmentellati, aspetto che Abu Dhabi ci tiene a sottolineare per non trasmettere all’esterno un’immagine di scarsa sicurezza: glisono un hub regionale per gli affari e il turismo e il regno vuole far sapere che sono comunque una destinazione sicura. Nonostante una certa ansia tra i residenti legata alla ormai chiare decisione del gruppo yemenita di ampliare le azioni esterne, riflesso di un ...

Advertising

SimoneAlliva : #Renzi: 'Dopo una breve pausa, in cui avevo addirittura recuperato consenso persino nei sondaggi, tornano casualmen… - FBiasin : @FrancescoOrdine “L’artiglieria nerazzurra schierata tra tv e giornali”. Franco però fai dei nomi, altrimenti sembr… - sandrogozi : Gli attacchi di questi giorni al Presidente @sbonaccini, il vandalismo alle strutture sanitarie in #EmiliaRomagna s… - Andrea_Cerbone : RT @Capezzone: Indecenti gli attacchi contro @GiorgiaMeloni sulla vaccinazione o no della sua bambina. Ma che uomini siete, che persone sie… - italy983 : @Klevis_Gjoka Ah e da quando Capezzone e Meloni sono pediatri? Poi chiaro sbagliati gli attacchi, attualmente c'è… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli attacchi La sfida nucleare fra Stati Uniti e Russia dietro alla crisi ucraina Uno scenario che spaventa l'Ucraina e l'Europa, quest'ultima già alle prese con gli attacchi ibridi di Minsk a danno principalmente della vicina Lituania. A preoccupare è anche la possibilità che la ...

Il nuovo Galaxy S22 Ultra è l'ibrido fra serie N e serie S di Samsung che tutti aspettavano ... inclusa un'architettura micro Arm che impedisce i cyber attacchi al sistema operativo e alla ... Chi acquisterà il nuovo smartphone tra il 9 febbraio e il 10 marzo riceverà gratuitamente gli auricolari ...

Come evolvono gli attacchi informatici AGI - Agenzia Italia Salah Abdeslam dice di non aver ucciso nessuno negli attentati di Parigi del 2015 È la tesi difensiva dell'unico membro sopravvissuto del commando attivo a Parigi, che non si fece esplodere come gli altri Nel corso di un’udienza del processo che si sta svolgendo in Francia sugli ...

Stintino, una freccia in più in attacco Lo Stintino ha una freccia in più in attacco: Lamine Doukar, 29 anni ... stintinese è che il senegalese possa ritrovare in pieno la sua efficienza fisica, dopo gli infortuni degli ultimi tempi. Se ...

Uno scenario che spaventa l'Ucraina e l'Europa, quest'ultima già alle prese conibridi di Minsk a danno principalmente della vicina Lituania. A preoccupare è anche la possibilità che la ...... inclusa un'architettura micro Arm che impedisce i cyberal sistema operativo e alla ... Chi acquisterà il nuovo smartphone tra il 9 febbraio e il 10 marzo riceverà gratuitamenteauricolari ...È la tesi difensiva dell'unico membro sopravvissuto del commando attivo a Parigi, che non si fece esplodere come gli altri Nel corso di un’udienza del processo che si sta svolgendo in Francia sugli ...Lo Stintino ha una freccia in più in attacco: Lamine Doukar, 29 anni ... stintinese è che il senegalese possa ritrovare in pieno la sua efficienza fisica, dopo gli infortuni degli ultimi tempi. Se ...