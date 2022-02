Ex Inter, Conte richiama Eriksen: 'Mi piacerebbe tornasse da me' VIDEO (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'allenatore del Tottenham, Antonio Conte richiama il centrocampista danese Christian Eriksen: "Mi piacerebbe tornasse da me".... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'allenatore del Tottenham, Antonioil centrocampista danese Christian: "Mida me"....

Advertising

FBiasin : #Kulusevski “ieri” <Ho detto no all’#Inter perché avevo dei dubbi tattici su #Conte>. #Kulusevski oggi <Sì al… - Lorenzo11122 : @Nai1926_ @SCrisicelli @1926_cri La prima Inter di Conte andava a 3000 e non faceva mai turnover e a metà anno ci t… - Rodo97asroma : @solorobabuona @VincenzoPecchi1 E tra la Roma di Mourinho e l'Inter di Conte? - solorobabuona : @VincenzoPecchi1 @Rodo97asroma Rettifico...tra la Roma di Fonseca e l'Inter di Conte chi avresti scelto? - rudepravo61 : @agostinomela @friedkingroup Rimane il fatto che non mi hai risposto sulla domanda se tu, qualora fosse stato possi… -