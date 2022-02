Due scosse di terremoto nella provincia di Reggio Emilia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Due scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione nella provincia di Reggio Emilia. Il primo sisma, di magnitudo 4, è stato registrato a una profondità di 7 chilometri con epicentro a quattro chilometri dall'abitato di Bagnolo in Piano. Il secondo, ancora più forte, pari a 4.3, con epicentro a 3 chilometri da CorReggio e con uan profondità di 6 chilometri "Al momento non sono stati segnalati danni a persone o a cose. Ma stiamo lavorando": lo ha detto all'AGI, Rita Nicolini, direttore della Protezione civile della Regione Emilia Romagna. Paura e tante telefonate alla protezione civile e alle forze dell'ordine per la scossa alle 19.55. La gente è scesa in strada, ma al momento non ci sono state segnalazioni di danni. Telefonate di gente spaventata sono arrivate ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Duedisono state avvertite dalla popolazionediEmilia. Il primo sisma, di magnitudo 4, è stato registrato a una profondità di 7 chilometri con epicentro a quattro chilometri dall'abitato di Bagnolo in Piano. Il secondo, ancora più forte, pari a 4.3, con epicentro a 3 chilometri da Core con uan profondità di 6 chilometri "Al momento non sono stati segnalati danni a persone o a cose. Ma stiamo lavorando": lo ha detto all'AGI, Rita Nicolini, direttore della Protezione civile della Regione Emilia Romagna. Paura e tante telefonate alla protezione civile e alle forze dell'ordine per la scossa alle 19.55. La gente è scesa in strada, ma al momento non ci sono state segnalazioni di danni. Telefonate di gente spaventata sono arrivate ...

Ultime Notizie dalla rete : Due scosse Terremoto a Reggio Emilia, due forti scosse: gente in strada Torna la paura in Emilia. Due scosse di terremoto, la prima poco prima delle 20 e la seconda alle 21, sono state registrate alle porte di Reggio Emilia. La magnitudo della prima scossa è stata di 4.0. La seconda, invece, ha ...

Terremoto in Emilia Romagna, forte scossa tra Modena e Reggio: "Tremava tutto" La zona di Reggio Emilia venne colpita da due violentissime scosse il 20 e il 29 maggio 2012: i morti furono 28, decine di migliaia gli sfollati. La scossa del 20 maggio, di magnitudo 5,9 ebbe come ...

Due scosse di terremoto nella provincia di Reggio Emilia AGI - Agenzia Italia Terremoto, due scosse di magnitudo tra 4.0 e 4.3 in provincia di Reggio Emilia REGGIO EMILIA - Torna la paura in Emilia nella zona duramente colpita dal sisma del 2012. Una prima scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 19.55 in provincia di Reggio Emilia.

Terremoti: due scosse nella Bassa emiliana avvertite anche in Veneto E' stata avvertita nettamente nei due capoluoghi, ma anche in molte aree limitrofe, fino nelle aree di confine di Lombardia e Veneto. Al momento non si segnalano danni a persone o cose ...

