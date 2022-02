Continuità occupazionale per i lavoratori di Poste italiane, question time con D’Incà (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA – Si svolgerà nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 febbraio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, risponderà a interrogazioni – rivolte al ministro dello Sviluppo economico – sulle iniziative nei confronti di Poste italiane volte a garantire la Continuità occupazionale, con particolare riferimento ai lavoratori in somministrazione che hanno prestato servizio nel corso del 2021 (Palazzotto – LeU); sulle iniziative volte alla convocazione di un tavolo tra Eni, enti locali e associazioni sindacali per il rilancio dell’impianto Eni di Stagno, in provincia di Livorno (Romano – PD); sulle iniziative per ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA – Si svolgerà nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 febbraio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico, risponderà a interrogazioni – rivolte al ministro dello Sviluppo economico – sulle iniziative nei confronti divolte a garantire la, con particolare riferimento aiin somministrazione che hanno prestato servizio nel corso del 2021 (Palazzotto – LeU); sulle iniziative volte alla convocazione di un tavolo tra Eni, enti locali e associazioni sindacali per il rilancio dell’impianto Eni di Stagno, in provincia di Livorno (Romano – PD); sulle iniziative per ...

