Ciclismo | George Bennett | “La Jumbo-Visma adesso è un po’ più debole della UAE”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)esprime il proprio parere alla vigiliastagione agonistica. Il ciclista neozelandese si prepara per supportare lo sloveno Tadej Poga?ar, una nuova sfida dopo aver supportato Primoz Roglic (). Il 31enne nativo di Nelson ha commentato alla stampa come riporta ‘Rouler’: “Non ho ancora corso insieme a Tadej, ma ho corso contro di lui molte volte. Non vedo l’ora di non doverlo inseguire. Lo conoscerò allo UAE Tour in quella che per noi sarà una gara molto importante. É un privilegio passare tra i due migliori corridori al mondo quando si parla di classifica generale”. Il neozelandese ha continuato dicendo: “Badate bene che la differenza tra loro due spesso sta tra i compagni di squadra quindi ho un ruolo importante. La...