C'è ancora qualcosa da dimostrare? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il gioco, quando si tratta di AEW, non prevede sfumature. O è tutto troppo bello o è tutto troppo brutto. In entrambi i casi non si cerca un avvicinamento alla realtà ma si difendono le proprie convinzioni pregresse. Dopo l'enorme main event (in tanti sensi) tra MJF e CM Punk, i fan non hanno voluto smuoversi dalle loro posizioni. In questo pezzo però voglio prendere in esame quelle negative che si rivolgono alle capacità dei due atleti. E la domanda è: cosa devono ancora dimostrare i due atleti per convincere i detrattori? MJF non sa lottare MJF aveva dimostrato finora di saper lottare, anche piuttosto bene. Però il "lottare poco" aveva convinto molti suoi detrattori che non ci sapesse fare. Dopo tutto con Cody e Jericho non aveva convinto, anche perché non era lui a comandare i giochi. Con Jungle Boy, Darby Allin e Sammy Guevara si è ...

