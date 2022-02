Caso Ranucci, Ruggieri accusa il conduttore di Report di minacce (Di mercoledì 9 febbraio 2022) e insulti. Ranucci si difende: “sono accuse false” Si aggiunge un nuovo Caso alla vicenda che riguarda il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. In in Commissione di Vigilanza Rai, il parlamentare di Forza Italia, Andrea Ruggieri, ha letto una serie di messaggi scambiati con il conduttore, in cui da quest’ultimo avrebbe ricevuto “insulti e minacce”. Inoltre, Ruggeri avrebbe inoltrato all’ad della Rai, Carlo Fuortes di intervenire nei suoi confronti, definendolo inadatto a condurre un programma televisivo. La risposta di Ranucci non si è lasciata attendere: “Non c’è stata nessuna minaccia, anzi il contrario. Ho stigmatizzato il fatto che Ruggieri e Faraone avessero reso pubblici dei dossier anonimi e infamanti, come ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) e insulti.si difende: “sono accuse false” Si aggiunge un nuovoalla vicenda che riguarda ildi, Sigfrido. In in Commissione di Vigilanza Rai, il parlamentare di Forza Italia, Andrea, ha letto una serie di messaggi scambiati con il, in cui da quest’ultimo avrebbe ricevuto “insulti e”. Inoltre, Ruggeri avrebbe inoltrato all’ad della Rai, Carlo Fuortes di intervenire nei suoi confronti, definendolo inadatto a condurre un programma televisivo. La risposta dinon si è lasciata attendere: “Non c’è stata nessuna minaccia, anzi il contrario. Ho stigmatizzato il fatto chee Faraone avessero reso pubblici dei dossier anonimi e infamanti, come ...

361_magazine : Caso Ranucci, Ruggieri accusa il conduttore di Report di minacce - gjscco : RT @drivernervoso: @CarloCalenda Tipo Rosato a proposito di #ranucci, per caso? - anninavigneto : Dossier sui politici da utilizzare alla bisogna? Accuse generiche di un direttore di giornale pedofilo (scatenando… - semeoro1 : RT @Robybg72: #Ranucci chissà se sto tal Ranucci ha intenzione di spiegare come mai ha nei suoi cassetti ben 78.000 dossier di politici e p… - drivernervoso : @CarloCalenda Tipo Rosato a proposito di #ranucci, per caso? -