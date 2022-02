“Bugiardo sciocco | cortigiano scodinzolante di Montezemolo e Renzi” “Cafone | prese tangenti” | scontro social tra Martelli e Calenda

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) “è un, unperché mente senza motivo“. È unodurissimo quello tra Claudioe Carlo. Unoche corre suinetwork, scatenato da un intervento televisivo di. Intervenuto a l’Aria che tira, su La7, in cui l’ex ministroista aveva definito il leader di Azione “Ercolino faccio tutto io”.aveva replicato così: “viene a trovarmi una settimana sì e l’altra pure… poi questi che hanno l’aria di dire quando c’eravamo noi…faceva parte del Psi e Craxi non era anche lui Ercolino? Ha avuto anche buoni pensieri poi ha fatto un disastro etico… e ...

Advertising

francotaratufo2 : “Calenda è un bugiardo, un bugiardo sciocco perché mente senza motivo“. “Bugiardo sciocco, cortigiano scodinzolant… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: “Bugiardo sciocco, cortigiano scodinzolante di Montezemolo e Renzi”. “Cafone, prese tangenti”: scontro social tra Mart… - fattoquotidiano : “Bugiardo sciocco, cortigiano scodinzolante di Montezemolo e Renzi”. “Cafone, prese tangenti”: scontro social tra M… - messveneto : Volano gli stracci tra Martelli e Calenda: “Ercolino faccio tutto io”. “Un cafone”: L’ex ministro socialista: «Un b… - GioiaKiss : RT @GuidoCordeschi: SALVIAMO ANTONIO ... BARU' HA MENTITO ..IL SOLITO BUGIARDO..LE 'GOCCE DI CHANEL IN BAGNO NON SONO DI ANTONIO MA DI GIUC… -

Ultime Notizie dalla rete : Bugiardo sciocco

Il socialista: "Mi ha chiesto 150 euro, li ho dati per evitarlo". Il leader di Azione: "Finita epoca dei sudditi" "Per cominciare, che Calenda è un, unperché mente senza motivo". Claudio Martelli con un lungo post su Facebook accende le polveri di un botta e risposta esplosivo con Carlo Calenda . Tutto inizia da una partecipazione a ...'Per cominciare, che Calenda è un, unperché mente senza motivo'. Claudio Martelli con un lungo post su Facebook accende le polveri di un botta e risposta esplosivo con Carlo Calenda. Tutto inizia da una partecipazione a ...Che apre le ostilità con un lungo post sul suo profilo Facebook. "Per cominciare, che Calenda è un bugiardo, un bugiardo sciocco perché mente senza motivo". Claudio Martelli accende le polveri di un ...(Adnkronos) – “Per cominciare, che Calenda è un bugiardo, un bugiardo sciocco perché mente senza motivo”. Claudio Martelli con un lungo post su Facebook accende le polveri di un botta e risposta ...