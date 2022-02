Brescia, arriva il dietrofront di Cellino: Inzaghi resta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo due giorni pieni di dubbi e confronti, Inzaghi resta a Brescia. Le Rondinelle sono pronte a ricominciare la corsa verso la Serie A Pace fatta in casa Brescia: dopo due giorni pieni di dubbi e confronti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è finalmente arrivato il confronto fra Massimo Cellino e Filippo Inzaghi. Un incontro voluto fortemente da entrambi le parti per andare oltre le questioni relative a clausole, cavilli e quant’altro di formale ci fosse, procedendo insieme con rinnovata unità d’intenti verso il traguardo della Serie A. Incontro concluso con esito positivo e con Inzaghi che è già tornato sul campo di Torbole Casaglia per allenare la squadra, con l’obiettivo di riportare le Rondinelle in Serie A. Obiettivo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo due giorni pieni di dubbi e confronti,. Le Rondinelle sono pronte a ricominciare la corsa verso la Serie A Pace fatta in casa: dopo due giorni pieni di dubbi e confronti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è finalmenteto il confronto fra Massimoe Filippo. Un incontro voluto fortemente da entrambi le parti per andare oltre le questioni relative a clausole, cavilli e quant’altro di formale ci fosse, procedendo insieme con rinnovata unità d’intenti verso il traguardo della Serie A. Incontro concluso con esito positivo e conche è già tornato sul campo di Torbole Casaglia per allenare la squadra, con l’obiettivo di riportare le Rondinelle in Serie A. Obiettivo ...

