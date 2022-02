“Basta populismo”: appunti per rifondare una destra liberlconservatrice. Parla il prof. Valditara (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’alleanza di centrodestra dopo la rielezione di Mattarella non c’è più? “Ricostruiamola, ma con un’anima liberalconservatrice, ancorata ai valori dell’Occidente”. Giuseppe Valditara, ordinario di diritto romano all’Università di Torino è il coordinatore del think-tank Lettera150. Già Parlamentare di An, ha collaborato con Gianfranco Miglio e con Pinuccio Tatarella. È cripauratore de “La sfida dei liberalconservatori”, saggio con i contributi, tra gli altri, di Giovanni Orsina, Alberto Mingardi, Raimondo Cubeddu, Dino Cofrancesco e Giuseppe Parlato. La riflessione di Valditara fa tabula rasa del centrodestra populista e riparte “dalla realtà”: “La maggioranza morale degli italiani è liberalconservatrice: il filo rosso che li unisce va dalla tutela della proprietà privata nella ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’alleanza di centrodopo la rielezione di Mattarella non c’è più? “Ricostruiamola, ma con un’anima liberalconservatrice, ancorata ai valori dell’Occidente”. Giuseppe, ordinario di diritto romano all’Università di Torino è il coordinatore del think-tank Lettera150. Giàmentare di An, ha collaborato con Gianfranco Miglio e con Pinuccio Tatarella. È cripauratore de “La sfida dei liberalconservatori”, saggio con i contributi, tra gli altri, di Giovanni Orsina, Alberto Mingardi, Raimondo Cubeddu, Dino Cofrancesco e Giuseppeto. La riflessione difa tabula rasa del centropopulista e riparte “dalla realtà”: “La maggioranza morale degli italiani è liberalconservatrice: il filo rosso che li unisce va dalla tutela della proprietà privata nella ...

