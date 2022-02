Banche europee nel mirino di hacker russi. Allarme Bce

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La crisi ucraina scuote anche il sistema bancario. Secondo Reuters la Banca centrale europea (Bce) ha messo inle altrecentrali inviandole a prepararsi per un possibile attacco cyber dallaa. Se dovesse scoppiare una guerra in Ucraina lecentralipotrebbero finire neldeglidi Mosca, è il messaggio inviato dalla banca guidata da Christine Lagarde alledell’Unione secondo quanto riferito da due insider. Di qui, riportano indiscrezioni non confermate dalle autorità di Francoforte, la richiesta di rafforzare le difese in vista di un’ondata di attacchi. Tra i regolatori finanziari europei c’è un’“alta allerta” in queste ore, scrive Reuters. La Bce in particolare avrebbe chiesto alle controparti ...

