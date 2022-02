Azione, congresso in Campania: mozione unitaria per Giuseppe Sommese segretario (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si svolgerà domani, giovedì 10 febbraio (ore 17), il congresso campano di “Azione con Calenda” che, con a una mozione unitaria dal titolo significativo “Territori in Azione”, decreterà il nuovo segretario della Campania: il consigliere regionale under 30 Giuseppe Sommese. Con questo ulteriore tassello, dopo l’elezione, avvenuta appena il mese scorso, di Francesca Scarpato alla segreteria provinciale di Napoli, il partito del leader romano si guadagna il titolo di formAzione politica con il gruppo dirigente più giovane della regione. Sia Giuseppe Sommese che Francesca Scarpato, infatti, hanno meno di 30 anni. Seguirà, sabato 19 e domenica 20 febbraio a Roma, al Palazzo dei Congressi, in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si svolgerà domani, giovedì 10 febbraio (ore 17), ilcampano di “con Calenda” che, con a unadal titolo significativo “Territori in”, decreterà il nuovodella: il consigliere regionale under 30. Con questo ulteriore tassello, dopo l’elezione, avvenuta appena il mese scorso, di Francesca Scarpato alla segreteria provinciale di Napoli, il partito del leader romano si guadagna il titolo di formpolitica con il gruppo dirigente più giovane della regione. Siache Francesca Scarpato, infatti, hanno meno di 30 anni. Seguirà, sabato 19 e domenica 20 febbraio a Roma, al Palazzo dei Congressi, in ...

