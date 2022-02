Alfa Romeo Tonale - Quadrifoglio e GTA | impossibile non immaginarle

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non tutte le nuoveavranno una versione sportiva. Al riguardo, Jean-Philippe Imparato è stato piuttosto chiaro: se un'auto non si presta a essere evoluta in una, non avrà una variante ad alte prestazioni. Un esempio può essere la futura B-Suv attesa nei prossimi anni: visto il segmento, non sarà necessario inserire nei listini un motore con 200 o più cavalli. La, però, potrebbe prestarsi alla curae, perché no, anche a quella GTA immaginata in questo rendering dal designer Xtomi. Anche se la base è quella della Jeep Compass, la Suv appena presentata dispone di svariati aggiornamenti al telaio pensati per migliorare la dinamica di guida e supportare propulsori più potenti. Nuovo motore, nuovo look. Se lasi farà, le novità più ...