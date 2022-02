Aifa: “In un anno 22 morti per il vaccino”. Ma i dati sono incompleti, ecco perché (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb – In un anno sono stati 22 i morti correlati al vaccino anti Covid: lo riporta l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Ciò significa circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19, presentato oggi dall’Aifa. I dati tuttavia, come vedremo, sono incompleti. Ciò significa che i decessi causati dal vaccino potrebbero risultare di più. Aifa: “In un anno 22 morti correlati al vaccino anti Covid” “Entro i 14 giorni dalla vaccinazione, per qualunque dose – afferma il rapporto – i decessi osservati sono sempre nettamente inferiori ai decessi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb – In unstati 22 icorrelati alanti Covid: lo riporta l’, l’Agenzia italiana del farmaco. Ciò significa circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19, presentato oggi dall’. Ituttavia, come vedremo,. Ciò significa che i decessi causati dalpotrebbero risultare di più.: “In un22correlati alanti Covid” “Entro i 14 giorni dalla vaccinazione, per qualunque dose – afferma il rapporto – i decessi osservatisempre nettamente inferiori ai decessi ...

Advertising

Adnkronos : Vaccino #covid e reazioni avverse, #Aifa: in un anno 118mila segnalazioni. - repubblica : Un anno di vaccini nel rapporto Aifa: rarissimi gli eventi avversi, soprattutto nei bambini - IlPrimatoN : Rapporto sui vaccini anti Covid: 'In un anno 118mila segnalazioni di eventi avversi' - salutedomani : Covid, 22 morti per vaccino in un anno. Eta' media 79 anni. 19.055 eventi avversi gravi. Rapporto sicurezza AIFA - K274863601 : RT @gallina_di: Un anno di vaccini nel rapporto Aifa: rarissimi gli eventi avversi, soprattutto nei bambini ????? QUANTE PERSONE SONO DECEDU… -