Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2022 ore 18 | 15

(Di martedì 8 febbraio 2022)8 FEBBRAIOORE 18.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE C’E’ UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA, CONSEGUENTI CODE TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. SEMPRE IN INTERNA FILE PER TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E LA A24-L’AQUILA. CONGESTIONATO IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA . RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN USCITA. . DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral