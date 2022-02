Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2022 ore 08:15 (Di martedì 8 febbraio 2022) Viabilità DEL 8 FEBBRAIO 2022 ORE 08.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 FIRENZE Roma TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE IN CORSIA DI SORPASSO AL KM 490, 5 KM DI CODE IN AUMENTO TRA ATTIGLIANO E ORTE VERSO Roma. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ATTIGLIANO, PERCORRERE LA Viabilità LOCALE E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ORTE ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE TRA SANCESAREO E MONTEPORZIO CATONE VERSO Roma ANDIAMO A Roma CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TORCERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E L’APPIA, PRIMI DISAGI IN INGRESSO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022)DEL 8 FEBBRAIOORE 08.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1 FIRENZETRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE IN CORSIA DI SORPASSO AL KM 490, 5 KM DI CODE IN AUMENTO TRA ATTIGLIANO E ORTE VERSO. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ATTIGLIANO, PERCORRERE LALOCALE E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ORTE ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD CODE TRA SANCESAREO E MONTEPORZIO CATONE VERSOANDIAMO ACODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TORCERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E L’APPIA, PRIMI DISAGI IN INGRESSO ...

