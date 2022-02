Tutela dell' ambiente in Costituzione | Cingolani | Giornata epocale

(Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Da oggi, con la modifica all'art. 9, laa biodiversità, degli ecosistemi e degli animali “anche nell'interessee future generazioni” entra di diritto tra i principi fondamentalia nostra Repubblica. Il testoa riforma, che ha trovato un consenso trasversale in quasi tutto l'arco parlamentare, prevede peraltro, la modifica'art. 41in base alla quale lo svolgimentoa iniziativa economica privata non può svolgersi “…in modo da recare danno alla salute, all'”. “Penso che sia una- ...

Advertising

MiTE_IT : Inserita la tutela dell’#ambiente, della #biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della… - Montecitorio : 468 voti favorevoli. Sì definitivo della Camera alle modifiche agli articoli 9 e 41 della #Costituzione in materia… - GiuseppeConteIT : La Commissione Ue inserisce nucleare e gas tra le fonti sostenibili su cui investire: un passo indietro, che ignora… - luce_lucialenzi : RT @M5S_Europa: Senza la tenacia del #M5S oggi non si sarebbe mai raggiunto lo storico traguardo che introduce la tutela dell’#ambiente in… - contigiu : RT @ManlioDS: Sono molto felice, la tutela dell’#ambiente e degli #animali è da oggi uno dei principi fondamentali e inviolabili riconosciu… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutela dell

Il Sole 24 ORE

La Camera ha approvato con 438 voti (superiore alla maggioranza di due terzi) la proposta di legge che prevede l'inserimento nella Costituzione della'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Il testo, che il 3 novembre scorso aveva già ottenuto in Senato il via libera della maggioranza di due terzi, è stato votato dunque in ...Ma di chigli interessi? La Commissione europea ha deciso di aprire i rubinetti degli aiuti ... in particolare la produzione nel settore'automobile. Con il Chips Act 'il primo obiettivo ...per la tutela pugliese della memoria, dei massacri delle Foibe e dell’esodo istriano, giuliano, fiumano e dalmata. A votare a favore anche il presidente della giunta regionale, Michele Emiliano.Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Da oggi, con la modifica all'art. 9 della Costituzione, la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali “anche nell'interesse delle future ...