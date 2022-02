Trasferimento da sostegno a materia: come compilare la domanda per preferenze e tipologia di posto (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella compilazione della domanda di Trasferimento da sostegno a materia si seguono le regole valide per il movimento su stessa tipologia di posto. Il modulo domanda è lo stesso L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella compilazione delladidasi seguono le regole valide per il movimento su stessadi. Il moduloè lo stesso L'articolo .

