Stop mascherine all’aperto | Pregliasco dice sì | “Situazione migliora”

Advertising

fanpage : Venerdì #11febbraio stop alle mascherine obbligatorie all'aperto a prescindere dal colore della regione - Corriere : Danimarca, stop a mascherine e Green Pass: «Il Covid non è più una malattia socialmente critica» - Rinascimento65 : RT @Stefano10016664: Dall’11 Febbraio stop obbligo mascherine all’aperto. E l’Italiota medio commenta:” Così ricominciamo peggio di prima”.… - retesoletv : Alle 13.30 il #TgUmbria. In #scaletta anche: • lo #stop alle #mascherine all'aperto • l'andamento della #pandemia… - Ewavolpones84 : RT @infoitinterno: Green pass: addio per gradi, dove sarà tolto prima (subito stop alle mascherine) -

Ultime Notizie dalla rete : Stop mascherine

L'articolo Da venerdìalleall'aperto, in Sardegna calano (di poco) i ricoveri proviene da Casteddu On line .PUGLIA - Non solo aria di libertà per tutti ma anche taglio dei costi per le imprese con la fine dell'obbligo delleche fa risparmiare almeno 1 milioni di euro al mese nelle campagne pugliesi. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti Puglia sugli effetti del superamento dell'obbligo di indossare ...Scienza e Tecnologia - Sui costi per la prevenzione pesa invece l'obbligo del tampone per i lavoratori extracomunitari vaccinati con Sputnik o altri vaccini non riconosciuti dall'Italia che sono stati ...Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi dai sottosegretari al Ministero della Salute Andrea Costa e Pierpaolo Sileri, da venerdì 11 febbraio dovrebbe terminare l’obbligo delle mascherine ...