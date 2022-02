Sport italiano sotto choc, schianto in auto per l’ex calciatore e la moglie: “In rianimazione” (Di martedì 8 febbraio 2022) Ore di ansia per le condizioni dell’ex calciatore vittima di un brutto incidente avvenuto domenica 6 febbraio mentre stava tornando a Roma con la moglie Valentina Scarchilli. Secondo quanto ricostruito dal ‘Corriere di Bologna’, lo scontro ha provocato ferite serie ad entrambi, in particolare all’ex calciatore, che ha riportato un trauma facciale. La moglie dell’ex calciatore ha invece riportato un trauma toracico. Entrambi sono ricoverati in rianimazione in condizioni di prognosi riservata ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. I coniugi stavano rientrando da Trezzo sull’Adda dove il Rimini, di cui è oggi Carlo Cherubini, 45 anni, è team manager, aveva giocato e vinto la gara del Girone D della Serie D contro il Tritium. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Ore di ansia per le condizioni delvittima di un brutto incidente avvenuto domenica 6 febbraio mentre stava tornando a Roma con laValentina Scarchilli. Secondo quanto ricostruito dal ‘Corriere di Bologna’, lo scontro ha provocato ferite serie ad entrambi, in particolare al, che ha riportato un trauma facciale. Ladelha invece riportato un trauma toracico. Entrambi sono ricoverati inin condizioni di prognosi riservata ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. I coniugi stavano rientrando da Trezzo sull’Adda dove il Rimini, di cui è oggi Carlo Cherubini, 45 anni, è team manager, aveva giocato e vinto la gara del Girone D della Serie D contro il Tritium. ...

