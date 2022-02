Solitudine e aumento malattie cardiache

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il distanziamento sociale, durante l’attuale pandemia, è stato un metodo utilizzato per ridurre la diffusione del COVID-19. Ma i dati di un nuovo studio indicano un incremento del 27% di rischio per lenelle donne in post-menopausa che sperimentano sia alti livelli di isolamento sociale che di. I risultati dello studio progressivo, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini Milioni di test sugli anticorpi contro il Coronavirus News in breve del 9 novembre 2020: cronaca di oggi Renzi chiede di organizzare per tempo un piano di diffusione del vaccino News in breve del 12 novembre 2020: cronaca di oggi L’Abruzzo diventa zona rossa