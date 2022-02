Si balla Jerusalema in Doc – Nelle Tue Mani 2, l’omaggio a medici e infermieri nella puntata del 10 febbraio (video) (Di martedì 8 febbraio 2022) Risuonano le note di Jerusalema in Doc – Nelle Tue Mani 2, ma non come semplice colonna sonora: il brano tormentone di Master KG è stato usato in una scena che coinvolge medici e infermieri dell’ospedale per omaggiare la tenacia e lo spirito di sacrificio di chi ha lavorato in prima linea durante la pandemia, senza perdersi d’animo nemmeno nei frangenti più drammatici. La clip che mostra Jerusalema in Doc – Nelle Tue Mani 2, usata per un balletto improvvisato in un momento di pausa in corsia, è relativa alla quarta serata della seconda stagione della serie medical con Luca Argentero e Matilde Gioli, in onda giovedì 10 febbraio in prima serata Rai1. I protagonisti si uniscono in un momento di spensieratezza ballando ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Risuonano le note diin Doc –Tue2, ma non come semplice colonna sonora: il brano tormentone di Master KG è stato usato in una scena che coinvolgedell’ospedale per omaggiare la tenacia e lo spirito di sacrificio di chi ha lavorato in prima linea durante la pandemia, senza perdersi d’animo nemmeno nei frangenti più drammatici. La clip che mostrain Doc –Tue2, usata per un balletto improvvisato in un momento di pausa in corsia, è relativa alla quarta serata della seconda stagione della serie medical con Luca Argentero e Matilde Gioli, in onda giovedì 10in prima serata Rai1. I protagonisti si uniscono in un momento di spensieratezzando ...

