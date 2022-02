Short track | Fontana | “Se non cambiano alcune cose | mi vedrete in un’altra veste nel 2026”

(Di martedì 8 febbraio 2022) “Milano-Cortina? Devono cambiare tante, se nonmiin. Cosa deve cambiare? Adesso siamo concentrati su questo momento, del futuro parleremo più avanti”. Parla così Arianna, in un’intervista a Casa Italia, dopo la vittoria nei 500 metri diai Giochi di Pechino 2022. L’azzurra ieri è entrata ancora di più nella storia, eguagliando una leggenda come Stefania Belmondo con 10 medaglie olimpiche in carriera. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ?? Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track 500m ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 |… - Agenzia_Ansa : FLASH | Primo oro per l'Italia. Lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di #Pechino2022 #ANSA - LiaCapizzi : ** ORO di Arianna Fontana Ancora lei. Sempre lei. Una leggenda dello short-track. La sua decima medaglia a cinque c… - sportface2016 : Arianna #Fontana parla così dopo l'oro conquistato nello #shortrack a #Beijing2022WinterOlympics - Giampanet : RT @Unomattina: L'immagine di apertura di #unomattina #8febbraio è quella di Arianna Fontana alle olimpiadi di Pechino! Il primo oro per l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Short track

Oggi è una donna matura, ieri ha vinto la finale dei 500 metri nelloed era la più anziana tra le partecipanti alla finale. Dieci medaglie per lei posson bastare, come le dieci ragazze ...ARIANNA FONTANA ORO/500 metri: bis alle Olimpiadi, ancora campionessa! ITALIANI IN GARA OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: CHI SEGUIRE OGGI? Naturalmente l'attesa è spasmodica per la ...Parla così Arianna Fontana, in un’intervista a Casa Italia, dopo la vittoria nei 500 metri di short track ai Giochi di Pechino 2022. L’azzurra ieri è entrata ancora di più nella storia, eguagliando ...Nuovo appuntamento sul ghiaccio delle Olimpiadi di Pechino. Short track Le valtellinesi Arianna Fontana con Arianna Valcepina e Martina Valcepina saranno impegnate nello short track con i quarti di fi ...