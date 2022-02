Serie A, Pregliasco: “Stadi al 100%? Non è facile, ma si vede la luce” (Di martedì 8 febbraio 2022) Il virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato della possibilità di tornare al 100% della capienza per gli Stadi di Serie A. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 8 febbraio 2022) Il virologo Fabrizioha parlato della possibilità di tornare aldella capienza per glidiA. Queste le dichiarazioni

Advertising

sportface2016 : Il virologo #Pregliasco: 'Stadi al 100% a marzo, si intravede la luce' - MorandiMarzio : RT @mazzanti_giu: #controcorrente Come da copione non si fa parlare chi mette in discussione vaccino e greenpass con argomentazioni serie s… - LAURADEPS : RT @mazzanti_giu: #controcorrente Come da copione non si fa parlare chi mette in discussione vaccino e greenpass con argomentazioni serie s… - mazzanti_giu : #controcorrente Come da copione non si fa parlare chi mette in discussione vaccino e greenpass con argomentazioni s… - CalcioNews24 : Si tornerà al 100% della capienza degli stadi? ?? -